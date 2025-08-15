Conheça o “pix” do BRICS, que promete desafiar domínio do dólar

Desenvolvido com tecnologia blockchain e capaz de processar até 20 mil transações por segundo, o sistema permitirá que operações comerciais sejam feitas diretamente nas moedas locais — como real, yuan e rúpia — sem a necessidade de conversão para o dólar. A iniciativa busca transações rápidas, seguras e de baixo custo, conectando bancos centrais e instituições financeiras dos países membros.

O BRICS, bloco econômico que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de novos integrantes como Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Indonésia, está prestes a lançar uma ferramenta que pode redefinir o comércio internacional: o BRICS Pay.

O sucesso do Pix, lançado pelo Banco Central do Brasil em 2020 e que movimentou R$ 7 trilhões apenas no primeiro trimestre de 2025, foi decisivo para a criação do BRICS Pay. O modelo brasileiro inspirou a adaptação de pagamentos instantâneos ao cenário global, com foco em comércio exterior e integração financeira.

O BRICS Pay nasce com objetivos claros: reduzir a dependência do dólar nas transações, fortalecer a autonomia econômica frente a sanções, ampliar a competitividade das exportações e facilitar o comércio interno do bloco.

A proposta, porém, provoca desconforto no Ocidente. Nos Estados Unidos, autoridades enxergam o sistema como ameaça direta à supremacia da moeda americana, responsável por 84% das operações globais. O ex-presidente Donald Trump chegou a sugerir tarifas de até 100% para países que abandonarem o uso do dólar.