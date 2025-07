‘OBP: formado de piracicabanos para piracicabanos’

Na sua opinião, é muito complicado massificar a música clássica no Brasil? Acredita que, um dia, poderemos ter um olhar maior para a música clássica? Sim, mas creio que não seja algo unicamente brasileiro, mas sim algo que está relacionado com a fase da sociedade em que estamos hoje. A era digital e universo do conteúdo vertical fez com o que a sociedade fosse ficando mais ansiosa e atividades como ir ao teatro, ir a uma sala de concertos sejam atividades facilmente descartáveis, desestimulando ainda mais a grande massa da população a se interessar por isso. A Europa é um exemplo sempre muito citado quando o assunto é música erudita, mas esquecemos de mencionar muitas vezes que a música erudita possui uma representatividade cultural muito forte para eles, da mesma forma que o samba tem para nos brasileiros por exemplo. Você pode perguntar para qualquer um que vive no Brasil sobre o samba e todos ao menos vão saber o que é! É a mesma coisa para os europeus com a música erudita. Isso não faz eles culturalmente mais evoluídos que nós. Apenas exibe as diferentes referências históricas que cada povo enfrentou ao longo dos anos. O problema aqui do nosso país é que existem poucas ferramentas sociais e interesse por parte dos líderes em fomentar projetos culturais que fujam das tendencias comerciais. Eu acredito que o Brasil possa ter um olhar diferente para a música erudita no futuro, desde que haja interesse das autoridades em difundir essa arte, tratando-a mais como educação cultural do que apenas ferramentas comerciais. Dessa forma, tenho certeza de que teremos mais pessoas conhecendo as quatro estações de Vivaldi da mesma forma que conhecem o último álbum da "Taylor Swift".

Quando começou a sua experiência com a música e sua formação musical? Meu primeiro contato com a música começou aos 12 anos de idade no coral do projeto Guri, que acontece na Estação da Paulista. No mesmo projeto, iniciei meus estudos no violino, permanecendo no instrumento e no coral até completar 18 anos. Passei também pela Academia Jovens Músicos me aprimorando mais no violino moderno. Dos 18 anos até os dias de hoje sigo meus estudos com aulas particulares tanto do instrumento moderno quanto do Barroco. Meu contato com a música antiga aconteceu de forma muito natural. A área de performance histórica sempre foi uma paixão minha, me instigando a me aprofundar no assunto, o que me levou adquirir um instrumento barroco e iniciar as aulas para esse instrumento específico. Neste ano, tive a honra de participar do primeiro núcleo de música antiga do Festival de Inverno de Campos do Jordão, que aconteceu neste mês de julho. Nele, tive a oportunidade de trabalhar ao lado das maiores autoridades de performance histórica do nosso país, onde adquiri ensinamentos valiosos que serão levados e utilizados pela OBP, somando ainda mais para o crescimento do grupo.