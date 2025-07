CEO casado é exposto com amante em show do Coldplay; veja o vídeo

Um momento aparentemente comum durante um show do Coldplay virou escândalo após a “kiss cam” — tradicional câmera que foca casais em grandes eventos — registrar um CEO abraçado com uma mulher que não era sua esposa. A gravação, feita no estádio de Foxborough, em Massachusetts, rapidamente tomou conta do TikTok e de outras redes sociais, causando alvoroço entre os internautas.

Durante a apresentação, a imagem do casal foi exibida no telão, e a reação dos dois foi de desconforto. A cena chamou a atenção até do vocalista Chris Martin, que comentou em tom de brincadeira:“Ah, o quê... Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos.” A observação, que inicialmente soou apenas como parte do show, acabou se tornando um elemento central da controvérsia que se desenrolaria depois.