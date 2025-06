Notas de falecimentos | 28/06/2025

SR. CARLOS APARECIDO DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Jair Wenceslau da Silva e da Sra. Aparecida Pereira Gouveia da Silva, era casado com a Sra. Maria Aparecida de Souza Silva; deixa os filhos: Janaina de Souza Silva; Gabriel de Souza Silva e Danilo de Souza Silva, falecido. Deixa os netos: Alice, Maria Cecilia, Esther, Davi, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANTONIA PEREIRA CHINELATO faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Onofre Jose Pereira e da Sra. Luiza dos Santos, era viúva do Sr. Jose Rubens Chinelato; deixa os filhos: Luiza Chinelato; Roberto Chinelato, casado com a Sra. Michele Ferreira Chinelato; Julia Aparecida Chinelato e Jaqueline Chinelato. Deixa irmãos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ADALTO GOMES DA SILVA (LEÃO CABELEIREIRO) faleceu anteontem, nesta cidade, contava 51 anos, filho do Sr. João Gomes da Silva, falecido e da Sra. Maria da Luz Silva, era casado com a Sra. Claudineia Passos da Silva; deixa a filha: Karen Passos da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. EDSON LANDI DE BRITES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho do Sr. Carlito Marques de Brites, falecido e da Sra. Creuza Landi de Brites, era casado com a Sra. Adriana Jesus Sousa Landi de Brites; deixa a filha: Aline Jesus Sousa de Brites. Deixa a neta: Lis Jesus de Oliveira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. EUZEBIA SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Geraldo Silva e da Sra. Ada Izabel Pena da Silva, era casada com o Sr. Cristalino do Carmo Tavares; deixa as filhas: Luciana Silva Matos de Souza, casada com o Sr. Leonardo Matos de Souza e Adriana Aparecida Silva Tavares. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. FERNANDO VALIA FILHO faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Fernando Valia e da Sra. Uzolina Marques Valia; deixa os filhos: Perola Cristina Valia; Carlos Eduardo Valia, casado com a Sra. Ariane Valia e Gabriela Andrade Valia Metler, casada com o Sr. Rodrigo Ferraz Metler. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.