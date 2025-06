Lula veta necessidade de exame toxicológico para tirar CNH A e B

A obrigatoriedade do exame havia sido incluída por parlamentares em um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. O texto original destinava recursos de multas de trânsito para custear a CNH de pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Apesar de sancionar a parte que permite o uso das multas para o custeio da CNH para a população de baixa renda, o presidente optou por vetar o trecho referente ao exame toxicológico.

Argumentos para o veto

Em sua justificativa, Lula argumentou que a exigência do exame "contraria o interesse público, pois importaria em aumento de custos para a sociedade e poderia influenciar que mais pessoas optassem por dirigir sem a devida habilitação, o que comprometeria, por consequência, a segurança viária". O presidente seguiu a recomendação de diversos ministérios, incluindo Transportes, Saúde, Justiça e Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

O trecho vetado alterava o artigo 148-A do Código de Trânsito Brasileiro, que já estabelece a obrigatoriedade de resultado negativo no exame toxicológico para condutores das categorias C, D e E (transporte de cargas e passageiros). Essa exigência para as categorias C, D e E permanece inalterada.

Próximos passos no Congresso