Notas de falecimentos | 27/06/2025

MENINA – HELENA BEATRIZ ESTEVES faleceu dia 25/06/2025 na cidade de Piracicaba e era filha do Sr. Diego Nunes Esteves e da Sra Julia Fernanda do Carmo. O seu sepultamento ocorreu dia 26/06/2025 às 10h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. HISAO YOSHIDA faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Hideo Yoshida e da Sra. Mitsuko Yoshida, era casado com a Sra. Mieko Shimizu Yoshida; deixa os filhos: Jessica Cristina Yoshida, casada com o Sr. Vitor Surian Gamba e Yasmin Isabel Yoshida. Deixa a neta Yuna, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 13h às 16h na sala “Esmeralda” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

PROFESSORA: SRA. NILCE DA GLÓRIA BARBIERI GRILLO faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Carlos Barbieri e da Sra. Honoria Penaqui Barbieri, era viúva do Sr. Wilson de Azevedo Grillo; deixa os filhos: Wilson de Azevedo Grillo Filho, casado com a Sra. Luciana Cristina Fioravante Grillo; Edson Barbieri de Azevedo Grillo, casado com a Sra. Daniela Cristiane Danielli Grillo e Sandra Barbieri de Azevedo Grillo. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.