Adolescente matou pais e irmão após ser proibido de viajar

Uma tragédia famíliar resultou no assassinato das vítimas Inaila Teixeira, de 37 anos, Antônio Carlos Teixeira, de 45, e o caçula de 3 anos pelo filho adolescente de 14 anos. Ele ainda ocultou os corpos em uma cisterna na própria residência.

O caso, que aconteceu nesta quarta-feira (25) em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, se transformou em uma inacreditável história de horror. Após um tempo de conversa, o adolescente de 14 anos confessou ter executado com frieza os próprios pais e o irmão caçula, de apenas 3 anos, durante a madrugada do último sábado (21).