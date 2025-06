Notas de falecimentos | 26/06/2025

SRA. LICIA SILVA faleceu dia 25/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era viúva do Sr. Jose do Carmo. Era filha do Sr. José Laurindo da Silva e da Sra. Ana Helena Simões, falecidos. Deixa os filhos: Edilson José do Carmo casado com Ana Alzira Rocha do Carmo, Edson Cesar do Carmo, Elis Ap. do Carmo, Eliete Cristina do Carmo. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. MARIA APARECIDA ANTUNES DOS SANTOS fale-ceu dia 24/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de ida-de era viúva do Sr. Antonio dos Santos. Era filha do Sr. Anibal Antunes e da Sra. Sebastiana Gonçalves, falecidos. Deixa os filhos: Ademar Ferreira da Cunha casado com Denise da Cunha, Ramiro Ferreira casa-do com Maria de Fatima Fer-reira, Ana Maria da Cunha, Joares Ferreira da Cunha ca-sado com Dalila Spinose da Cunha, Joseli Ferreira da Cu-nha casada com Luiz Carlos Alves, Cleuseli Ferreira da Cunha, Claudinei Ferreira da Cunha, Celia Regina da Cunha casada com Marcio Luiz Fabi-ano Pinheiro de Camargo. Deixa netos, bisne