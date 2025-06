Irã anuncia fim de conflito após 12 dias de bombardeios

O governo do Irã declarou nesta terça-feira (24) o encerramento do conflito com Israel, após 12 dias de confrontos. As duas nações indicaram que os combates chegaram ao fim.

O anúncio coincidiu com o início de um cessar-fogo formalizado horas antes, na noite de segunda-feira, pelos Estados Unidos, com mediação do Catar.

Na véspera, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, declarou que o país não recuaria diante de ataques, mencionando a resistência iraniana aos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel.

O Comando Militar Conjunto do Irã divulgou comunicado afirmando que os ataques realizados atingiram alvos tanto em Israel quanto na base americana de Al-Udeid, no Catar. O texto foi veiculado pela mídia oficial iraniana e reforçou que os envolvidos devem considerar as consequências dos confrontos.