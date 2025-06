Nuvem gigante 'sinistra' transforma manhã em noite em Piracicaba

Uma nuvem gigante e escura tomou conta do céu de Piracicaba no começo da manhã desta terça-feira (24), deixando a cidade com cara de noite em pleno dia e surpreendendo quem estava na rua. O clima ficou gelado, com vento forte e aquele visual de filme de suspense.

Muita gente parou para registrar a cena. Motoristas encostaram o carro para registrar foto do céu carregado. “Achei que fosse um temporal daqueles, mas era uma nuvem imensa”, contou dona Janete Simeão, de 75 anos, moradora do bairro Morumbi.