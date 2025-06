Sarau das Artes de inverno acontece na quinta (26); Veja detalhes

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes realiza nesta quinta-feira (26), às 19h, uma edição especial de inverno do Sarau das Artes. A entrada é gratuita e o evento reúne literatura, música e outras expressões artísticas em um dos espaços culturais mais tradicionais de Piracicaba. O evento é uma realização conjunta da Academia Piracicabana de Letras, Centro Literário de Piracicaba, Grupo Oficina Literária, do próprio museu e da Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo.

O objetivo do Sarau das Artes é valorizar a produção artística local, promover o encontro entre criadores e o público e reforçar o museu como um espaço de cultura viva. A abertura do sarau será feita por Ana Torrejais, diretora do museu, e pela contadora de histórias Christina Negro. A música estará presente com o Grupo Vocal Luiz de Queiroz, sob a regência da maestrina Cintia Pinotti.

Além disso, o evento contará com a participação de diversos poetas convidados, entre eles Ésio Pezzato, Antônio de Pádua, João Baptista, Athyade, Raquel Delvaje, Elizabete Bortolin, Silvia Oliveira, Bianca Rosenthal, Cassio de Negri, Aracy Duarte Ferrari, Christina Negro e Marisa Oliveira. Para fechar, haverá um café de confraternização.

De acordo com Ana Torrejais, diretora do Museu Prudente de Moraes, o evento é uma oportunidade de aproximar a população da arte feita na cidade. “É muito simbólico que possamos celebrar o inverno com um evento tão acolhedor e criativo. O Sarau das Artes nos conecta à produção literária e artística da cidade, fortalecendo os laços da comunidade com a memória e a cultura locais”, afirma. A proposta do sarau é realizar edições temáticas ao longo do ano, sempre com foco na arte produzida por autores e artistas da cidade e região.

Serviço: