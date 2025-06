Joia da biodiversidade: conheça a Estação Ecológica Ibicatu

De acordo com a Pasta, “as unidades de proteção integral são destinadas à preservação da natureza, sendo permitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Nesse grupo, estão inseridos as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques estaduais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre”.

Relembre: área enfrentou risco de incêndio em 2024

A Estação Ecológica Ibicatu quase foi atingida por um incêndio de grandes proporções em agosto do ano passado, durante um período de forte estiagem. Na época, uma área particular vizinha, de 119 hectares, foi tomada pelas chamas por vários dias. Aviões, caminhões-pipa e diversas equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram deslocados para o controle do fogo. À época, conforme noticiado pelo JP, uma grande nuvem de fumaça chegou a tomar os céus de Piracicaba pela ação do vento.