Acesso na rodovia Ernesto Paterniani será bloqueado em Piracicaba

O fechamento da alça afeta os condutores que utilizam o trecho para acessar a rua Asan, via que liga aos condomínios Vila Bela Vista, Alphaville, Autoria e Vila D’Aquilla, além daqueles que se dirigem à Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), no sentido Limeira e Iracemápolis.

Para garantir a fluidez do tráfego e a segurança viária, será implantado reforço na sinalização da área interditada. Equipes de apoio estarão no local ao longo do dia para orientar os motoristas e monitorar o trânsito. A liberação do acesso ocorrerá diariamente após as 18h.