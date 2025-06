Inscrições abertas para a sétima edição do festival gastronômico

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, abriu as inscrições para estabelecimentos interessados em participar da 7ª edição do Festival Gastronômico Comida na Rua. O evento será realizado nos dias 1, 2 e 3 de agosto, na Praça José Bonifácio, na área central da cidade.

Podem se inscrever estabelecimentos gastronômicos e cervejarias artesanais, com preferência para os sediados em Piracicaba. As inscrições estão abertas até o dia 6 de julho e devem ser feitas exclusivamente pelo link: https://forms.gle/dtgw52vWTF95ybuv9. O edital completo, com todas as informações sobre o evento, está disponível no site da Secretaria de Turismo: turismopiracicaba.com.br.

Requisitos para inscrição

Para participar, os estabelecimentos devem possuir CNPJ ativo e apresentar, no momento da inscrição, o cardápio proposto, com até duas opções de pratos (salgados ou doces). É obrigatório informar os preços, que devem variar entre R$ 20 e R$ 40. Um dos pratos pode ser uma criação especial para o festival.