Planet Hemp anuncia fim da banda com turnê de despedida; confira

Ao todo serão dez shows, marcados para o segundo semestre, começando em setembro deste ano. Durante a coletiva Marcelo D2 e Bnegão prometeram cantar as músicas clássicas da banda com mais de três décadas de existência

Após mais de três décadas de uma trajetória marcante no cenário musical brasileiro, o Planet Hemp anunciou nesta terça-feira (17) o encerramento de suas atividades, em coletiva de imprensa. Apesar do adeus, uma turnê de despedida foi divulgada: "A Última Ponta". A série de shows percorrerá diversas cidades do país, dando aos fãs a última oportunidade de ver o grupo nos palcos.

Fundado em 1993, o Planet Hemp não apenas se tornou um ícone do rap e do rock nacional, mas também serviu como plataforma de lançamento para nomes como Marcelo D2 e BNegão. O grupo sempre foi reconhecido por suas letras contundentes e pela defesa da legalização da cannabis, temas que geraram tanto polêmica quanto identificação com um grande público.

Em 2001, a banda teve um período de separação devido a divergências internas, mas retomou suas atividades anos depois, para a alegria dos fãs. Uma das últimas grandes aparições do grupo foi no Rock in Rio 2024, onde realizaram um show aclamado que abordou desde a temática da maconha até a questão das florestas queimadas, corrigindo o que foi considerado um "erro histórico" do festival. A ausência do Planet Hemp na edição de 2001 do Rock in Rio, logo após o lançamento do álbum "A Invasão do Sagaz Homem Fumaça" (2000), foi bastante criticada na época.

Agenda da Turnê de Despedida

Os fãs já podem se programar para os dez shows que marcam o fim da era Planet Hemp: