Notas de falecimentos - 17/06/2025

SR. ANTONIO CARLOS FIORIN faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Florindo Fiorin e da Sra. Olimpia Albergueti Fiorin, era casado com a Sra. Celia Wingeter Fiorin; deixa os filhos: Antonio Carlos Fiorin Junior; Valeria Wingeter Fiorin Pedroso; Carlos Eduardo Fiorin e Marcus Vinicius Fiorin. Deixa genro, noras, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Diamante”, para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANGELO DALOSTA faleceu dia 16/06/2025 na cidade de Piracicaba aos 90 anos de idade e era casado com a Sra. Neide Farah Zemil Dalosta. Era filho do Sr. Ernesto Dalosta e da Sra. Marieta Pandolpho, falecidos. Deixa as filhas: Sonia Aparecida Dalosta, Sandra de Fatima Dalosta de Freitas casada com Hermes Augusto de Freitas. Deixa 10 netos, 06 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/06/2025 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ADELAIDE MARINS MANTELLATO faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Miguel Marins e da Sra. Henriqueta Sanches, era viúva do Sr. Jaime Antonio Mantellato; deixa a filha: Fatima Henriqueta Mantellato Scopin, falecida, deixando viúvo o Sr. Sergio Scopin. Deixa netos, netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h do Velório da Saudade, sala “05”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. CONCILIA SOARES MARTINS, Faleceu dia 16/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era filha do Sr. José Soares Martins e da Sra. Maria Jacintho, falecidos. Deixa os filhos: Lizete de Fátima Soares Alexandre casada com José Carlos Alexandre e José Soares Martins casado com Marlene Moreti. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. CLEUSA AMERICO ALVES FERREIRA faleceu dia 15/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era viúva do Sr. Ademir Osvaldo Alves Ferreira. Era filha do Sr. Jose Américo e da Sra. Nair Ventura Américo. Deixa os filhos: Valdemir Aparecido Alves Ferreira, Vanildo Jose Luis Alves Ferreira casado com Andreia Regina Alves Ferreira, Vanderlei Roberto Alves Ferreira casado com Sueli Alves Ferreira e Max Peterson Alves Ferreira casado com Simoni Alves Ferreira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/06/2025 às 15h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. DEOLINDA SOLEDADE faleceu dia 15/06/2025 na cidade de São Paulo, aos 107 anos de idade e era filha do Sr. Avelino Soledade e da Sra. Elisa Florencio do Amaral, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/06/2025 às 14h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.