Notas de falecimentos - 15/06/2025

Pastor: Everalton Gomes de Sousa, Faleceu anteontem, na cidade de Barretos/SP, contava 36 anos, filho dos finados Sr. Manoel Jose de Sousa e da Sra. Maria Edite Gomes Pereira, era casado com a Sra. Sheila Rodrigues de Carvalho Sousa; deixa a filha: Yasmin Fernanda de Oliveira Sousa. Deixa a irmã Vanessa Gomes de Sousa; sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Elza da Cruz Bellato, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Francisco Antonio da Cruz e da Sra. Matilde Cardoso de Oliveira, era viúva do Sr. Luiz Bellato; deixa os filhos: Luis Carlos Bellato; Silvana Bellato Margato, casada com o Sr. Carlos Jorge Margato e Simone Bellato. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "D", do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Jeronimo de Campos, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Francisco Leite de Campos e da Sra. Isabel da Silva; deixa os filhos: Andreza Janaina Campos dos Santos, casada com o Sr. Cicero dos Santos; Daniela Fernanda de Campos Ferreira, casada com o Sr. Jamilton Vidal Ferreira e Moises Danilo de Campos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Geraldo José da Silva, Faleceu dia 12/06/2025, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Orisvaldo José da Silva e da Sra. Jovenita Ferreira da Silva; deixa os filhos: Guilherme Santos Silva, casado com a Sra. Lucilene Catalani Lebante; Adelmo José da Silva; Geraldo José da Silva Junior, casado com a Sra. Michele Leite Batista e Vilma de Souza Silva Santos, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala"01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Kazuko Tsurumaki, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Michiyoshi Sugitsuru e da Sra. Fumi Sugitsuru, era casada com o Sr. Kazuo Tsurumaki; deixa filhos: Flavio Shin-Iti Tsurumaki e Celia Megumi Tsurumaki Iamamoto. Deixa genro, nora, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Maria Jose Lopes de Campos, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Honorio Lopes e da Sra. Maria do Prado, era viúva do Sr. Elvidio Batista de Campos; deixa os filhos: Sandra Magali de Campos Rubia, casada com o Sr. Paulo Cesar Rubia; Elvidio Sergio de Campos, casado com a Sra. Mirela Florida de Campos; Valeria de Campos; Maria Jose de Campos; Neli Aparecida de Campos Modolo, casada com o Sr. Luis Cesar Modolo; Ana Beatriz de Campos; Fernanda de Campos; Silvia Bernadete de Campos, falecida, deixando viúvo o Sr. Edival de Camargo e Eduvaldo Luis de Campos, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h00 às 17h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.