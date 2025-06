Notas de falecimentos | 13/06/2025

SR. SÉRGIO MÁXIMO ALVES faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Jose Batista Alves e da Sra. Herminia Vieira Alves, era casado com a Sra. Renata Gomes da Costa Alves; deixa os filhos: Felipe Maximo Alves, casado com a Sra. Viviane de Goes e Monique Gomes da Costa Alves Silva, casada com o Sr. Antonio Juliano da Silva. Deixa neta, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 8h às 15h45 na sala “Safira” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 16h para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. WILSON PINTO PEREIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Pinto Pereira Filho e da Sra. Maria Aparecida Amaro Pereira. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ZULINDA NEGRI NASTARI faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Basilio Negri e da Sra. Maria Fioravante, era casada com o Sr. Nathanael Nastari; deixa as filhas: Fatima Aparecida Dalla Villa, casada com o Sr. Valter Luis Dalla Villa e Claudia Regina Nastari Tanno, casada com o Sr. Jose Fernando Tanno. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h do Velório da Saudade, sala “01”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.