Notas de falecimentos | 12/06/2025

SR. ADILSON BORTOLOTO faleceu ontem, na cidade de Santa Maria da Serra/SP, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Ernesto Bortoloto e da Sra. Pedrina Rodrigues Bortoloto, era casado com a Sra. Odali do Carmo Mariano Bortoloto; deixa os filhos: Alexandre Bortoloto, casado com a Sra. Lucimara Costa Bortoloto e Ricardo Bortoloto, casado com a Sra. Karin Miranda Bortoloto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 9h do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Santa Maria da Serra/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. APOLONIA MENDES DO CANTO PEDRO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Luiz Gonzaga Canto e da Sra. Gertrudes Mendes do Canto, era viúva do Sr. José Carlos Pedro; deixa os filhos: Vitor José Mendes do Canto Pedro, casado com a Sra. Nilceli Lombardi Pedro; Ricardo Antonio do Canto Pedro e Emerson Mendes. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. CARLOS EDUARDO GANASSIM faleceu dia 11/06/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Aparecida de Fatima Inocencio Ganassim. Era filho do Sr. Jacob Francisco Ganassim e da Sra. Dalila Vicente Ganassim, falecidos. Deixa os filhos: Marcelo Inocencio Ganassim casado com Micheli Ap. Nogueira Ganassim. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.