Saiba até quando dura o frio em Piracicaba; veja a previsão

A cidade de Piracicaba continuará com temperaturas baixas até o fim desta semana. De acordo com as previsões meteorológicas, o ar frio persistirá até domingo (15), com temperaturas variando entre mínimas de 8°C e máximas de 23°C.

No domingo, há previsão de chuva. A instabilidade deve marcar o encerramento do período de frio mais intenso.