Notas de falecimentos | 10/06/2025

SR. ALCIDIO PEDRO FAVORETTO faleceu dia 07/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Martins Favoretto. Era filho do Sr. Antonio Favoretto e da Sra. Isola Iacope Favoretto, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Alcidio Favoretto; Rosemeire Aparecida Favoretto; Maria Cristina Favoretto; Patricia Favoretto Rensi. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/06/2025 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ADOLFO SEBASTIÃO MARIANO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. João Batista Mariano e da Sra. Maria José Correa da Cruz, era casado com a Sra. Deolinda Rosada Mariano; deixa os filhos: Marcos Alberto Mariano, casado com a Sra. Regina Mariano Pinto; Paulo Eduardo Mariano, casado com a Sra. Luciane Lia Baltieri Mariano; Luciana Aparecida Mariano, falecida; Marta Valeria Mariano; Jeferson Adolfo Mariano, casado com a Sra. Flavia Mariano e Erica Fernanda Mariano, casada com o Sr. Marcelo Deamo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 12h00 na sala “Esmeralda” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 12h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANISIA DOS SANTOS CARVALHO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. José dos Santos Torres e da Sra. Luiza Carneiro Torres, era viúva do Sr. Antonio Carvalho; deixa os filhos: Marcos Antonio dos Santos e Iara Marine dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.