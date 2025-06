VÍDEO: Carro explode em posto de gasolina e deixa 2 mortos

Na madrugada de sábado (7), uma explosão durante o abastecimento de um veículo com gás natural veicular (GNV) resultou na morte de duas pessoas em um posto localizado na Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio de Janeiro, próximo ao Instituto Nacional de Câncer (INCA).

De acordo com a investigação inicial, o cilindro de GNV do veículo rompeu-se durante o abastecimento, o que teria provocado a explosão. O motorista, Guaraci Ferreira R. Costa, de 64 anos, estava próximo ao compartimento traseiro do automóvel, onde o cilindro estava instalado. Ele foi levado em estado grave ao Hospital Municipal Souza Aguiar pelo Corpo de Bombeiros, mas não sobreviveu.

O frentista Paulo B. dos Santos, de 61 anos, que operava a bomba de abastecimento, também morreu após a explosão.

O veículo, um modelo Chevrolet, foi completamente destruído. Parte do teto do posto desabou, e o forro da estrutura foi comprometido. Estilhaços atingiram imóveis próximos, incluindo o Banco de Sangue do INCA, que teve uma vidraça trincada no segundo andar.