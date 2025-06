Médico explica: 'criança não morre de fome com dias sem comer'

A preocupação dos pais com a recusa alimentar em crianças é constante, mas nem sempre motivo para alarme, segundo o Dr. Alexandre Duarte, médico especializado em fisiologia metabólica e hormonal (CRM-SP 162757). Em um vídeo recente no Instagram (@dralexandreduarte) - que viralizou nesta quarta-feira (4) - o especialista foi enfático: “A criança não vai morrer de fome. Ficar dois, três dias sem comer não é o fim do mundo”.

De acordo com o Dr. Duarte, o problema reside, muitas vezes, não na falta de apetite, mas no excesso de estímulos e nos hábitos alimentares inadequados. “Pança cheia não tem fome. Só vontade de porcaria”, exemplifica, destacando que o que está em jogo não é a fome fisiológica, e sim o desejo por alimentos hiperpalatáveis – como doces e produtos processados –, um reflexo direto do ambiente alimentar contemporâneo.

A Fome Real e o Apetite Emocional