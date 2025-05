Ecopontos: entenda utilidade, funcionamento e saiba onde estão

O primeiro deles, ocorrido na unidade do Jardim Oriente no último dia 17/05, levou cerca de seis dias até ser completamente extinguido pelo Corpo de Bombeiros. O segundo, registrado no ccoponto do Mário Dedini I no último dia 24/05, mobilizou equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e caminhões-pipa da prefeitura, além de equipes da Raízen, Usina Iracema e Hyundai. Em ambos os casos, ainda não há uma identificação clara sobre a origem dos incêndios.

Histórico

A ideia de se oferecer locais para o depósito de alguns tipos de resíduos sólidos existe em Piracicaba há pelo menos 30 anos. Foi no ano de 1995 que os ecopontos - então chamados de PEVs (Postos de Entrega Voluntária) - foram citados pela primeira vez numa legislação municipal, através da Lei Ordinária 4.019, que falava sobre a implantação de um programa de coleta seletiva na cidade.

Mais tarde, em 2010, esses locais eram novamente previstos através da Lei Complementar nº 251, que consolidou em uma legislação própria a política ambiental do município de Piracicaba. De maneira semelhante, tanto a antiga quanto à mais recente legislação preveem que os ecopontos podem ser implantados “de forma gradativa em todo o perímetro urbano do município”.