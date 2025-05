Com três corridas no mesmo dia, Corta-Mato adia prova

A polêmica tomou conta do mundo das corridas nestes últimos dias. Tudo por conta da marcação de três provas no mesmo dia em Piracicaba. O agendamento, no próximo dia 3 de agosto, da Maratona Internacional de Piracicaba, da Corrida ESG, além da tradicional Corta-Mato, realizada na Esalq/USP, deixou boa parte dos atletas de Piracicaba insatisfeitos porque eles perderão a oportunidade de participar de todas as provas, caso fossem feitas em datas diferentes.

Além disso, a comunidade esportiva de Piracicaba questiona os possíveis transtornos de logística, com prováveis problemas para os munícipes, que terão adequações no trânsito com vias fechadas para a passagem das duas grandes provas. A Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), entretanto, garantiu que a Prefeitura conseguirá gerenciar os eventos.

Com três corridas no mesmo dia e horário, “sobrou” para a Corta-Mato, o único evento gratuito dos três, abrir mão da data. Detalhe: em 40 anos de prova, a corrida da Esalq/USP nunca deixou de ser disputada no primeiro domingo de cada mês – com exceção, é claro, do período da pandemia. As outras duas provas (Corrida ESG e Maratona) estão confirmadas.