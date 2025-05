Adelino Duarte, da Corta-Mato, fala dos 40 anos da corrida

Quem batizou com esse nome e de onde veio essa inspiração? Com o correr dos dias, o número de colegas que corriam e se encontravam na escadaria do prédio central da Esalq foi crescendo. Alguém comentou o bem que a atividade de correr vinha fazendo em sua vida, e sugeriu que criássemos uma corrida. Com o envolvimento de todos, o sonho foi ganhando forma. O objetivo era criar uma corrida perene, gratuita, sintética, intuitiva, empática – um momento de encantamento, de saúde, de amizade. Assim sendo escolheu-se que todo primeiro domingo do mês, exatamente às 8h, seria dada a largada dessa corrida. O nome Corta-Mato já vinha sendo veiculado no grupo há alguns dias, pois nominava as tradicionais corridas a pé que os portugueses nos trouxeram, que envolvia trajetos com piso diversificados, como trilhas na terra, ruas com asfalto ou pedras. Era uma homenagem à nossa história e brasilidade, um orgulho para nós! Um dos fatos mais marcantes em nossas conversas que veio a definir os objetivos do Corta-Mato foi o caráter espiritual que a prova teria que levar consigo – como correr está ligado a intensa paixão; cada corredor o sabe, entendemos que em cada Corta-Mato o espírito de todos os amantes das corridas a pé estaria ali presente, ao nosso lado, na largada e no trajeto. Era muito divertido quando algum corredor falava – “oba Emil Zatopek, como está você?”. Dias antes da prova sempre alguém perguntava “acho que vai nevar, vamos suspender a prova?” – todos sabíamos que o Corta-Mato era perene, como o clarear do dia – e, mesmo que nenhum corredor ali estivesse em corpo, a alma de nossos heróis corredores, de todos os tempos, não perderia um único. A pandemia, verificada em 2020 a 2022, foi um acontecimento cruel para a sociedade mundial, que afetou também o Corta-Mato. Lá, no trajeto esalqueano, somente os espíritos correram e, nós corredores, substituímos seu lindo percurso por outro, no local em que cada atleta assim pudesse correr com segurança.



A Esalq apoia a corrida cedendo o espaço. Há outro tipo de envolvimento da universidade? A prefeitura do Campus Esalq-USP foi sempre muito gentil e receptiva para a realização da prova, mesmo sem ter ligação formal. A prova é realização da comunidade piracicabana e a Esalq apoia nosso projeto. Mantemos alinhamento permanente com a universidade, pois somos responsáveis pela integridade do ambiente. Podemos chamar isso de parceria, pois usamos os banheiros da universidade, a tomada para nosso sistema de som, e desfrutamos de um local maravilhoso, um verdadeiro privilégio. Somos muito gratos à prefeitura da universidade pelo carinho e empatia para com o Corta-Mato.

Quando começou, o senhor tinha ideia de que a Corta-Mato se tornaria o que é hoje: a corrida mais tradicional da cidade? Não. Mas sabíamos que uma boa semente estava sendo plantada em solo fértil.