Dormir pouco pode dobrar risco de Alzheimer, alerta Harvard

Estudos recentes de instituições como Harvard, Universidade de Toronto e CONICET (Argentina) acenderam um alerta definitivo: dormir menos de cinco horas por noite pode dobrar o risco de desenvolver Alzheimer e comprometer a longevidade cerebral. O sono, muito além do descanso, é parte essencial da manutenção do sistema nervoso e do equilíbrio do organismo como um todo.

O neurologista Andrew Lim, da Universidade de Toronto, explica que a fragmentação do sono interfere diretamente nas funções cognitivas. “Pessoas com sono interrompido tiveram desempenho inferior em testes cerebrais e apresentaram maior ativação de células imunológicas do cérebro, o que acelera processos neurodegenerativos”, detalha.

