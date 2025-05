Motociclista sai vivo de colisão impressionante com ônibus

Mesmo com sinais visíveis de desorientação e ferimentos, Geovani recusou o atendimento inicial do SAMU. Uma testemunha que presenciou a colisão o levou até a residência da família. De lá, sua mãe o conduziu imediatamente à UPA da Vila Sônia, onde ele começou a apresentar sintomas mais graves, como fortes dores de cabeça e vômito com sangue — um possível indício de hemorragia interna.

Geovani Santini seguia para o trabalho por volta das 7h18 quando colidiu violentamente com um ônibus que estava parado. O impacto foi tão forte que o capacete se soltou, deixando a cabeça desprotegida e exposta ao choque. Segundo sua irmã, ele ficou desacordado por alguns minutos. Ao recobrar a consciência, estava confuso, sem reconhecer o local ou lembrar do acidente.

Diante do quadro preocupante, ele foi transferido com urgência para o Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), onde passou por uma série de exames neurológicos e de imagem. Apesar da violência do acidente, Geovani está consciente e segue em observação médica, com acompanhamento especializado.

Testemunhas relataram que o corpo do jovem ficou em uma posição impressionantemente distorcida, o que levanta questionamentos sobre a extensão dos traumas. A família informou que, embora ele estivesse de capacete, o equipamento se soltou no momento do impacto, o que pode ter agravado os ferimentos na cabeça.

A empresa Pira Mobilidade, responsável pelo ônibus, afirmou em nota que nenhum passageiro se feriu e que está colaborando com as investigações. A ocorrência foi registrada e será apurada pela policia.