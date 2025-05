Notas de falecimentos | 17/05/2025

SR. ANTONIO CABRAL faleceu dia 16/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Terezinha Vasconcelos Cabral. Era filho do Sr. Sebastião Cabral da Silva e da Sra. Daguimar Vieira dos Santos. Deixa os filhos: Olgari Dilene Cabral de Oliveira casada com Adivaldo Aparecido de Oliveira, Elisangela Dilene Cabral Costa casada com José Marques Pereira Costa, Marcos Antonio Cabral casado com Geane Cabral. Deixa 07 netos, 03 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 10h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. DORIVAL ANTONIO DE PAULA faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Antonio de Paula e da Sra. Ernestina Floriza de Oliveira, era viúvo da Sra. Lasara de Almeida de Paula. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h do Velório Municipal de São Pedro, sala “01”, para o Cemitério Municipal da cidade de Santa Maria da Serra/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

ASSISTENTE SOCIAL: SRA. CLAUDIA LOUZADA GARCIA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Reynaldo Garcia e da Sra. Elvira Louzada Garcia, era viúva do Sr. Atahualpa Oliveira Calmont de Andrade; deixa os filhos: Alex Garcia Calmont de Andrade e Cristiane Garcia Calmont de Andrade. Deixa o neto Emmanuel Calmont de Andrade, demais familiares e amigos.

O velório ocorreu ontem das 09h00 às 14h00 na sala “Safira” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.