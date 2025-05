10 pratos saborosos e simples para o almoço de Dia das Mães

No Dia das Mães, muitas famílias optam por preparar um almoço especial em casa. Para facilitar esse momento, listamos dez sugestões de pratos que podem ser preparados com ingredientes acessíveis e métodos simples. As receitas contemplam carnes, peixes, massas e pratos únicos, adequados para diferentes gostos.

1) Moqueca de peixe

O prato pode ser preparado com filés de tilápia e inclui ingredientes como azeite de dendê, leite de coco, tomate, cebola e pimentão. O cozimento é feito em fogo médio, com os ingredientes sendo colocados em camadas em uma panela funda. O peixe cozinha no próprio caldo, que se forma com os líquidos naturais e os temperos.

2) Lasanha de carne moída

A montagem da lasanha alterna camadas de massa pré-cozida, carne moída refogada com alho, cebola e molho de tomate, além de queijo. O prato é levado ao forno até a superfície gratinar.