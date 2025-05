Estudo aponta que o Brasil tem 5,3 milhões de jovens 'nem-nem'

O CIEE realizou a primeira edição ESG do evento Empregabilidade Jovem Brasil, com a apresentação de uma pesquisa inédita do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que analisou a situação dos jovens no mercado de trabalho brasileiro. E foram detectados 5,3 milhões de jovens 'nem-nem' - nem estuda, nem trabalha.

A pesquisa traz recortes por estado e regiões do país.

Entre os destaques do levantamento: