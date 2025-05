Irmãs influenciadoras morrem baleadas. Uma delas estava grávida

As irmãs influenciadoras, Bianca dos Santos, de 15 anos, e Maria Beatriz dos Santos, de 20, foram assassinadas a tiros na noite desta quinta-feira (1), no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Uma delas estava grávida de dois meses.

As jovens, conhecidas nas redes sociais por produzirem mininovelas e acumularem mais de um milhão de seguidores, foram baleadas por homens que se aproximaram em uma embarcação e uma moto aquática. Elas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram a caminho do hospital.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local. O caso está sendo investigado.