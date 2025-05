Antonio Messias Galdino é o Persona da semana

Poderia destacar os maiores desafios como parlamentar em Piracicaba? Iniciei o meu mandato em 1973. Piracicaba estava politicamente dividida. Em cinco anos, cinco pessoas exerceram o cargo de prefeito. Em 1968, o senhor Luciano Guidotti faleceu e sucedeu o seu vice, o professor Nélio Ferraz de Arruda. Nas eleições de 1969, assumiu o cargo o senhor Francisco Salgot Castillon, que foi cassado pela ditadura militar. Foi sucedido pelo seu vice, o Dr. Cássio Paschoal Padovani, que morreu em 1972. Assumiu o então presidente da Câmara, o senhor Homero Paes de Athaíde. Na eleição de 1972, os partidos Arena e MDB lançaram seis candidatos, três cada um, pois não havia não havia consenso nos partidos. Foi eleito o Dr. Adilson Benedito Maluf, do MDB, para prefeito, e 17 vereadores, sendo 12 da Arena e 5 do MDB. A função principal dessa Câmara, com o prefeito com a minoria, deu o tom da administração. A nossa bancada buscou então um diálogo franco e aberto com o executivo pela pacificação política e o desenvolvimento da cidade. Eu pude participar de todas as discussões políticas buscando o diálogo e consenso naquilo que fosse de interesse da cidade, sem radicalismo e colaborando para o bem dos piracicabanos, acima dos interesses partidários. Os problemas surgidos foram sempre resolvidos com negociações e Piracicaba respirou um clima mais ameno e progressista. Participamos de muitas reuniões no governo do Estado, de congresso de vereadores, levando assuntos de interesse da cidade e demonstrando que a Câmara e a Prefeitura falavam a mesma linguagem.

Há muita diferença entre ser vereador nos anos de 1970 e agora? Qual o paralelo que o senhor faz? O prédio da Câmara Municipal está fazendo 50 anos - ele foi inaugurado em 1° de agosto de 1975. A câmara era composta por 17 vereadores. Com as novas instalações, as primeiras providências foram aquisição do mobiliário para o funcionamento das sessões. Em seguida, a formação do quadro de funcionários; os que lá trabalhavam eram comissionados da prefeitura. A estrutura da Câmara era pequena, não havia gabinete para os vereadores nem assessoria, veículo, apenas um para a presidência. Com o correr do tempo, as administrações foram realizando as melhorias. O aumento do número de vereadores - de 17 para 19, 21 e hoje 23 - exigia a criação de um anexo, onde cada vereador tem seu gabinete com todos os equipamentos necessários. Foram criadas assessorias parlamentares e os departamentos que dão suporte técnico para os vereadores, como departamento jurídico, legislativo, administrativo, de comunicação e cerimonial bem como o setor de arquivo e documentação histórica. Não havia subsídio, o cargo não era remunerado, os vereadores exerciam o mandato gratuitamente. Hoje, as condições para o exercício da vereança estão mudadas e o eleito pode dedicar-se em tempo maior aos trabalhos legislativos; as novas tecnologias de comunicação melhoraram os trabalhos, a frota de veículos facilita a locomoção pela cidade e as assessorias de gabinete agilizam o trabalho. A cidade cresceu cinco vezes de 1975 para cá e a Câmara está apta a exercer o seu trabalho com mais recursos pessoais e técnicos, isto é, muito bom para o Poder Legislativo.

O senhor também foi um dos fundadores do IHGP (Instituto Histórico e Geográfico em Piracicaba). Poderia nos contar como surgiu essa ideia? O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba foi fundado em 1967, ano do bicentenário da cidade. Um grupo de intelectuais liderados pelo professor Acari de Oliveira Mendes, prof. Arquimedes Dutra, professor Guilherme Vitti, professora Terezinha Germano Perensin, Edmar José Kiehl, dr. Fortunato Losso Neto e outros decidiram criar o IHGP como instituição cultural para dar apoio e ser guardião da história de Piracicaba. Eu havia escrito anos antes um ensaio literário sobre a Santa Casa.