Festa do Peão de Saltinho promete animar o interior paulista

A cidade de Saltinho se prepara para receber um dos eventos mais aguardados da região: a Festa do Peão, que acontecerá entre os dias 8 e 10 de maio, com uma programação intensa marcada por shows sertanejos, montarias e diversas atrações para toda a família.

O evento será realizado no recinto localizado na Rua José de Góes e terá início na quinta-feira (8), com abertura dos portões às 20h. A primeira noite terá entrada gratuita mediante a doação de 1 litro de leite, que será destinado a projetos sociais do município. A troca do ingresso pode ser feita antecipadamente ou diretamente na bilheteria no dia do evento.

A abertura da festa ficará por conta da consagrada dupla Zezé Di Camargo & Luciano, que promete emocionar o público com seus clássicos e modões. Na sexta-feira (9), é a vez de Pedro Paulo & Alex agitarem a plateia com seu estilo sertanejo jovem. O encerramento, no sábado (10), será comandado por Hugo & Guilherme, que trarão seus sucessos para uma noite inesquecível.