Taxa da Luz será votada segunda (5) por vereadores de Piracicaba

Os recursos arrecadados com a Cosip serão depositados em conta vinculada e usados exclusivamente para o sistema de iluminação pública.

O prefeito justificou o projeto destacando que a criação do novo tributo visa aliviar os cofres do município, que atualmente arcam integralmente com os custos da iluminação pública, e que a medida está alinhada com boas práticas tributárias e com a legislação federal e regulamentos da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).