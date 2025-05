99Food promete chegar para revolucionar o mercado de entregas

A 99 abriu o cadastro para estabelecimentos de todo o país por meio do endereço eletrônico merchant.99app.com. O modelo anunciado permite que os restaurantes mantenham integralmente o valor recebido pelos pedidos no período promocional. A empresa afirma que essa política poderá representar um aumento de até 20% na receita por pedido, sem necessidade de reajuste nos preços.

O lançamento contará com investimento estimado em R$ 1 bilhão. A estratégia da empresa é expandir sua atuação no setor de tecnologia de serviços e integrar mobilidade, pagamentos e entrega de alimentos em uma única plataforma.

A empresa 99 confirmou a criação de um novo serviço de entregas de refeições, o 99Food, com previsão de início das operações em 2025. O serviço foi apresentado com uma proposta voltada a restaurantes: não haverá cobrança de taxas, mensalidades ou comissões nos dois primeiros anos.

Segundo a própria 99, cerca de 400 mil restaurantes no Brasil ainda não utilizam sistemas de entrega por aplicativo, muitas vezes devido às comissões cobradas pelas plataformas existentes. Com a nova proposta, a expectativa é ampliar o acesso a esse mercado.

Ínicia das operações

O início das operações para os consumidores está previsto para o segundo semestre de 2025. Restaurantes cadastrados serão informados com 30 dias de antecedência sobre a ativação do serviço em suas regiões.

Durante o anúncio oficial, realizado em Brasília com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o diretor da controladora DiDi, Stephen Zhu, afirmou que a medida faz parte de um compromisso de longo prazo com o país.