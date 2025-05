Sonda soviética perdida há 53 anos pode cair na Terra

Uma cápsula espacial soviética lançada há mais de 50 anos pode reentrar na atmosfera da Terra nas próximas semanas. A Kosmos 482, enviada ao espaço em 1972 com destino a Vênus, nunca completou sua missão devido a uma falha ocorrida pouco após o lançamento. Em vez de seguir viagem ao planeta vizinho, a espaçonave permaneceu em órbita terrestre.

O lançamento da Kosmos 482 ocorreu poucos dias após o sucesso da missão Venera 8, que conseguiu pousar em Vênus. Diferentemente da Venera, a Kosmos sofreu danos e teve parte de sua estrutura desintegrada ainda no espaço. Um de seus módulos, projetado para suportar pressões elevadas e temperaturas intensas, segue orbitando a Terra desde então.

Reentrada do objeto

Segundo os pesquisadores Marco Langbroek e Dominic Dirkx, a reentrada pode ocorrer por volta de 10 de maio. No entanto, a data e o local exato permanecem indefinidos, devido à instabilidade causada por variações na atividade solar e à natureza da órbita baixa da cápsula. Estima-se que o módulo possa cair em qualquer região entre as latitudes 52° norte e 52° sul — faixa que cobre boa parte do globo terrestre.