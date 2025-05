Vítima de capotamento furta carro de homem que parou para ajudar

Um motorista teve seu carro furtado por um homem que havia acabado de capotar o próprio veículo, na noite do último domingo (28), na rodovia BR-153, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações, o motorista seguia pela rodovia quando viu um carro capotado com três pessoas desacordadas dentro. Ele parou para prestar socorro e chamou ajuda. Após conseguir acordar os ocupantes do veículo acidentado, percebeu que seu carro havia sido furtado. O veículo saiu em alta velocidade, e ele constatou que o autor do acidente era quem havia roubado seu carro.

As outras duas vítimas foram socorridas e, ao serem questionadas sobre o homem, disseram que o conheciam há apenas dois dias, na cidade vizinha de Bady Bassitt. O carro capotado foi apreendido pela polícia, e o ladrão foi encontrado dois dias depois, ainda com o carro furtado.