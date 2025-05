VÍDEO: rastro de óleo derruba motociclistas em Piracicaba

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Semuttran foram acionadas para socorrer as vítimas e interditar a faixa atingida pelo óleo, possivelmente derramado por um caminhão que passou pela via.

As vítimas tiveram escoriações leves e foram atendidas no local. A polícia investiga a origem do derramamento com apoio de imagens de câmeras de segurança.