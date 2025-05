Trânsito mortal: Piracicaba começa 2025 como a mais letal de SP

Piracicaba carrega, neste início de 2025, um título alarmante: é a cidade com a maior taxa de mortes no trânsito entre todos os municípios paulistas. O dado, revelado nesta sexta-feira (25) pela plataforma Infosiga do Detran-SP, mostra um cenário preocupante. Foram 19 vidas perdidas apenas no primeiro trimestre do ano — um número que se traduz em 17,79 mortes para cada 100 mil habitantes.

Esse índice não só coloca Piracicaba à frente de cidades como Mogi das Cruzes (17,58) e Sorocaba (17,46), como já supera a taxa registrada ao longo de todo o ano de 2024, quando o município fechou com 17,33 mortes por 100 mil habitantes. Um crescimento que chega mais cedo e mais forte, como um sinal de que a consciência precisa mudar urgentemente.

O perfil das vítimas reforça a gravidade da situação: 16 dos mortos eram homens, e apenas três mulheres. As motocicletas, novamente, despontam como o meio de transporte mais perigoso, envolvidas em mais da metade dos acidentes fatais (52%). Automóveis e pedestres também aparecem entre os números, cada um com 21% das ocorrências, enquanto os caminhões estiveram presentes em 5% dos casos.