Sindicato dos Metalúrgicos destaca valorização da categoria

O Dia do Trabalhador, comemorado na última quinta-feira (1º), é lembrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região como um marco de conquistas, organização coletiva e valorização da mão de obra. A data, tradicionalmente ligada à luta por direitos trabalhistas, também abre espaço para reflexões sobre o cenário atual do emprego e da qualificação profissional no setor metalúrgico da cidade.

Segundo o presidente da entidade, Wagner da Silveira, o Juca, há oportunidades abertas em Piracicaba, mas o setor ainda enfrenta desafios na contratação. “Na atualidade, existem oportunidades de emprego no setor metalúrgico, principalmente para profissões como soldador, caldeireiro e qualidade. Mas existe dificuldade na contratação”, afirma.

Para atender a essa demanda, o Sindicato mantém iniciativas voltadas à formação técnica e comportamental da mão de obra local. Uma das principais é o projeto Indústria do Amanhã, que prepara trabalhadores para as necessidades do mercado. Além disso, a entidade abriga o Centro de Apoio ao Trabalhador, que atua na captação de currículos e no encaminhamento de profissionais para empresas da área. A data também serve para destacar o papel das convenções coletivas como instrumentos de proteção e ampliação dos direitos dos trabalhadores.