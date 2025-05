Mulher furta picanhas de mercado e revela gravidez ao ser presa

.Uma cozinheira de 42 anos foi pega furtando quatro peças de picanha, no valor de R$ 420, na tarde desta terça-feira (29) em um mini mercado no bairro Castelinho, em Piracicaba.

Segundo informações, a funcionária do mini mercado JJR percebeu que a mulher saiu do caixa sem pagar e avisou o segurança. A suspeita foi abordada no estacionamento, já perto do carro. As carnes estavam escondidas dentro da bolsa.

Ao ser parada, a mulher disse estar grávida. Ainda assim, a polícia foi chamada e, durante a checagem, os agentes descobriram que ela já tinha sido flagrada tentando furtar em outro mercado de Limeira no início do mês, e também revelou a gravidez.