Conheça história de colaboradores antigos da Acipi

Carinhosamente chamados de Acipers, os colaboradores da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) somam atualmente cerca de 80 profissionais. São eles que, distribuídos nas mais diversas áreas, garantem o funcionamento da entidade e viabilizam a entrega das Soluções Acipi, para apoiar a gestão, o desenvolvimento e a competitividade das mais de sete mil empresas associadas. Neste Dia do Trabalho, duas trajetórias ajudam a representar o valor humano que sustenta a Acipi: as histórias de Daniele Corrêa de Godoy Pavan e Antonio Marcos Silveira, profissionais que traduzem, no dia a dia, o compromisso com a missão da entidade.

A mais antiga entre os atuais colaboradores é Daniele, que iniciou sua jornada em abril de 1997, aos 18 anos, no setor de atendimento do SCPC – por telefone e presencial. Hoje, aos 46, soma 27 anos de vínculo contínuo com a Acipi. Mãe de duas filhas e tutora de dois pets, Dani, como é conhecida pelos colegas, lembra com clareza de um tempo em que os processos eram essencialmente manuais e a tecnologia ainda era escassa. “As associadas ligavam para consultar o SCPC enquanto o cliente esperava no balcão. Era um ritmo totalmente diferente do que temos hoje com a digitalização”, recorda.

Essa adaptação constante acompanha toda a sua trajetória. Há muitos anos atuando no setor de convênios, Daniele presenciou mudanças operacionais, de gestão e também nas demandas trazidas pelas empresas associadas. “É um aprendizado constante. A gente acompanha a evolução não só da tecnologia, mas também da própria Acipi e das necessidades das associadas”, observa. O que começou como um primeiro emprego tornou-se, com o tempo, uma realização pessoal e profissional. “Nunca imaginei que ficaria tanto tempo no mesmo lugar. Gosto do que faço, mesmo com os desafios do dia a dia”, afirma.