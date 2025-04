Fim da trégua: PCC e CV anunciam rompimento de acordo

O Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) colocaram fim ao acordo de trégua firmado em fevereiro deste ano. A aliança temporária entre as duas maiores facções criminosas do país tinha como objetivo reduzir a violência e os altos custos envolvidos no confronto entre os grupos.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (28) pelo promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Presidente Prudente, no interior paulista. Segundo ele, o rompimento foi motivado por divergências internas, especialmente a oposição do líder Marcinho VP, do CV, que rejeitou a aproximação entre as facções.