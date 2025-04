Veja: site crava nova cor da camisa da seleção brasileira

Essa decisão marca uma quebra de protocolo para o Brasil em Copas do Mundo. Embora o tom exato de vermelho ainda não tenha sido revelado, o site especializado adianta que as primeiras indicações apontam para "uma base vermelha moderna e vibrante". O lançamento oficial da nova camisa está previsto para março de 2026.

Uma mudança histórica pode estar a caminho para os torcedores da Seleção Brasileira. Após a notícia de que o segundo uniforme para a Copa do Mundo de 2026 fugiria das tradicionais cores da bandeira, o renomado site Footy Headlines publicou, nesta segunda-feira (28), uma informação bombástica: a cor escolhida será o vermelho.

Outra grande novidade para o uniforme reserva da seleção canarinho é a substituição do icônico "swoosh" da Nike pelo logotipo da Jordan, marca pertencente ao lendário jogador de basquete Michael Jordan. Essa colaboração entre as duas gigantes do mercado esportivo não é inédita, mas certamente trará um toque diferenciado e estiloso à vestimenta da equipe brasileira.

A confirmação da cor vermelha e da marca Jordan na segunda camisa da Seleção Brasileira para a Copa de 2026 promete gerar debates e expectativas entre os torcedores e entusiastas do futebol. Resta aguardar o lançamento oficial para conferir de perto essa nova identidade visual da nossa seleção.