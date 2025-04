Morre o ex-vereador Pedro Cruz, aos 70 anos

O ex-vereador Pedro Cruz, de 70 anos, faleceu neste domingo (27), em decorrência de insuficiência cardíaca. O velório terá início às 7h desta segunda-feira (28), no Salão Nobre Helly de Campos Melges, na Câmara Municipal de Piracicaba. Além da nota de pesar e condolências aos familiares e amigos, o presidente da Casa, Rerlison Teixeira de Rezende (PSDB), o Relinho, decretou luto no Legislativo e as bandeiras estarão a meia-haste.

Piracicabano nato, Pedro Cruz nasceu em 7 de julho de 1954. Foi eleito vereador em 2012, com 1.888 votos, sendo o 21º mais votado entre os 23 eleitos naquela gestão. Ele estava internado no Hospital da Unimed e exercia trabalho voluntário como conselheiro do Lar dos Velhinhos e do Sindicato dos Contabilistas. O corpo será posteriormente cremado, com mais detalhes a serem divulgados em breve.

O presidente Rerlison Teixeira de Rezende, o Relinho, e a Mesa Diretora manifestaram profundo pesar pela perda. "Pedro Cruz dedicou sua vida à comunidade piracicabana, tanto na vida empresarial quanto no serviço público. Deixa um legado de trabalho, ética e dedicação. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos".