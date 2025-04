Sangue e ciúmes: motorista de app mata homem com canivete

Uma briga motivada por ciúmes terminou em tragédia, com a morte de um homem de 35 anos na tarde desta sexta-feira (25), em Capivari, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Por volta das 17h15, a Guarda Civil foi acionada para atender uma ocorrência de esfaqueamento na rua Regente Feijó, próximo à rodoviária.Quando chegaram, a vítima, de 35 anos, já havia sido levada por terceiros até a Santa Casa, onde morreu.

Com as informações passadas pelo Centro de Operações, os guardas iniciaram buscas rápidas e encontraram o suspeito, de 34 anos, ainda na área central. Segundo o próprio autor, ele trabalha como motorista de aplicativo e foi agredido pela vítima, um conhecido que não aceitou seu relacionamento atual. Após ser xingado, atingido com um capacete e levar um soco, o motorista sacou um canivete e golpeou o rival no abdômen.