Onça-parda morre atropelada em rodovia

Uma onça-parda morreu após ser atropelada na noite desta quinta-feira (25), na rodovia Deputado João Herrmann Neto (SP-133), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo informações, o acidente ocorreu no km 3 da estrada que liga Limeira a Cosmópolis. O felino foi atingido por um veículo não identificado e morreu na margem da rodovia, sem causar interrupções no tráfego.

A remoção do animal foi feita por equipes do DER, e placas de alerta sobre a presença de animais silvestres devem ser instaladas no trecho.