Carro sem seguro pega fogo em Piracicaba

Um veículo Ford EcoSport pegou fogo ao lado de um posto de combustíveis na tarde desta quarta-feira (23), na rua Emílio Carlos no Distrito de Santa Terezinha, em Piracicaba.

O motorista relatou que sentiu um forte cheiro de gasolina e encostou o carro, mas as chamas começaram logo em seguida e destruíram grande parte do veículo, que não tinha seguro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, contendo o incêndio. Antes da chegada das viaturas, populares tentaram ajudar o motorista. Apesar dos esforços, o veículo ficou destruído.

A polícia esteve no local e elaborou um boletim de ocorrência. As causas do incêndio estão sendo apuradas.