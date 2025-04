Notas de falecimentos | 24/04/2025

SR. CARLOS ROBERTO SANTANA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 41 anos, filho do Sr. Valdecy Ferreira Santana, falecido e da Sra. Tania Aparecida Quintino Santana, era casado com a Sra. Gabriela Andrea Razera Santana; deixa os filhos: Igor Alves Santana; Ketlyn Eduarda Anacleto Santana e Kaua Anacleto Santana. Deixa os netos: Ruan Henrique Razera Manoel; Beatriz de Oliveira Tavares e Maria Alice de Oliveira Tavares. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala “02”, para o Cemitério Municipal da cidade de Mendonça/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. CELSO BELLUCO faleceu anteontem, na cidade de Campinas/SP, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Alfredo Belluco e da Sra. Antonietta Belluco, era casado com a Sra. Neide Gumbis de Souza Belluco; deixa os filhos: Andre Eduardo de Souza Belluco, casado com a Sra. Elaine Spada Belluco; Claudia Maria de Souza Belluco e Maria Cristina de Souza Belluco, viúva do Sr. Sergio Galdino. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala “06”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. DIVA ANTUNES FALCE faleceu dia 22/04/2025 na cidade de Piracicaba aos 78 anos de idade e era casada com o Sr. João Benedito Lourenço Falce. E era filha do Sr. Joaquim Antunes de Lima e da Sra. Olinda Vieira do Espírito Santo, falecidos. Deixa os filhos: Sonia Ap. Antunes Falce de Campos casada com Luiz Antonio de Campos, Edson Benedito Falce casado com Terezinha Trindade Antunes Falce, Silvia Antunes Falce. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/04/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.